Квартальная прибыль Commerzbank превысила прогнозы

Чистая прибыль Commerzbank в третьем квартале превысила прогнозы, несмотря на резкое снижение в годовом выражении, в то время как немецкий кредитор сфокусировался на масштабной реструктуризации.

Чистая прибыль в третьем квартале составила 218 миллионов евро ($249 миллионов), превысив прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне 211 миллионов евро.

Акции банка к 12.41 прибавили 5,9 процента.

“Условия остаются трудными и, хотя мы добились значительного прогресса, нам еще предстоит работа”, - говорится в заявлении главы банка Мартина Зильке.

Программа реструктуризации, о которой Commerzbank объявил в 2016 году, должна завершиться в 2020 году.