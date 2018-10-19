США отменили эмбарго на поставку оружия Украине

Штаты отменили оружейное эмбарго для Украины. Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, выступая на Атлантическом совете в Вашингтоне, сообщается на Twitter-страничке аналитического центра.

«Мы сняли эмбарго на поставки оружия в Украину. Это было нечто такое, что несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом - помогать Украине защищать себя», - сказал он.

Волкер подчеркнул, что снятие эмбарго на поставки оружия касается «сдерживания дальнейшей агрессии».

Также во время своего выступления спецпредставитель США заявил, что администрация президента Трампа продолжит усиливать давление на Россию, в первую очередь путем введения новых санкций с периодичностью месяц или два.