Китай испытал крупнейший транспортный беспилотник в мире

На севере Китая состоялся успешный испытательный полет крупнейшего в мире беспилотного транспортного самолета FH-98 («Фэйхун 98»). Об этом сообщает центральное телевидение Китая (CCTV+).

По данным телеканала, беспилотник был создан на базе транспортного самолета Yun-5B. Его взлетная масса составляет около 5,25 т, а максимальная грузоподъемность — 1,5 т.​

Беспилотник способен подниматься на высоту 4,5 км и лететь со скоростью 180 км/ч. Более того, самолет может преодолевать расстояния в 1,2 тыс. км без дозаправки. Отмечается, что FH-98 сможет доставлять грузы в отдаленные города, горные районы, на острова. Для взлета и посадки беспилотнику необходима поверхность длиной в 150 м.

Президент Китайской академии аэрокосмической электроники (CAAET) Лиу Мэйсюань заявил, что FH-98 был разработан путем модернизации проверенных технологий. «Самолет имеет доступную стоимость», — подчеркнул президент академии. Мэйсюань добавил, что самолет будет использоваться как в гражданской, так и военной авиации.

Как сообщает телеканал, в скором времени беспилотник будет официально принят в летный состав и поставлен на массовое производство.