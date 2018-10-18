Последнее обновление: 18.10.2018 15:27

Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении

Македонская официальная делегация в Брюсселе начала переговоры о присоединении к Североатлантическому альянсу.

«Македония начала официальные переговоры о присоединении к НАТО в штаб-квартире блока в Брюсселе, где члены Комитета по интеграции НАТО и Рабочий комитет Македонии по интеграции в НАТО собрались для двухдневных консультаций», - говорится в сообщении портала МИА..

НАТО пригласило Македонию присоединиться к альянсу в июле на Брюссельском саммите. Однако присоединение Македонии обусловлено выполнением соглашения о названии с Грецией.

Македония с началом сегодняшних переговоров в Брюсселе на самом деле открывает заключительный этап своих отношений с НАТО, прежде чем стать членом альянса.

Председатель Рабочего комитета Македонии по присоединению к НАТО Стево Пендаровски отметил, что процесс должен завершиться до конца 2018 года, имея в виду, что Македония подпишет в январе следующего года протокол о присоединении к альянсу, который даст ей право участвовать во всех органах НАТО без права голоса, а полноправное членство должно начаться после того, как все государства-члены ратифицируют протокол о присоединении Македонии в своих парламентах.

В случае с Македонией Греция, как ожидается, будет первым государством-членом, которое ратифицирует этот протокол, как только Македония выполнит свои обязательства, вытекающие из соглашения о названии.

Напомним, постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов предложил Македонии вступить в Евразийский союз в качестве альтернативы присоединения к ЕС и НАТО.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование