В Брюсселе критикуют предложения Лондона по статусу для граждан ЕС после Brexit

Представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье раскритиковал предложения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по правам для граждан ЕС как слишком неконкретные.

Как написал сам Барнье в Twitter, требуется больше "ясности и гарантий". Цель ЕС - добиться такого же уровня защиты для граждан, как и в европейском праве. Права граждан Великобритании, живущих в Европе, и граждан стран-членов ЕС, живущих в Великобритании, Барнье намерен на переговорах по Brexit прояснить как можно быстрее. При этом обе стороны называют гарантии гражданам приоритетом в переговорах.

Ранее Мэй представила свои предложения в парламенте. Их основные черты она также представила на минувшей неделе во время саммита ЕС в Брюсселе. Ряд европейских глав государств, а также председатель Европейского совета Дональд Туск высказались о них весьма скептически. В частности, в предложениях официального Лондона говорится, что все граждане стран ЕС, живущих в Великобритании, после завершения процедуры Brexit должны в индивидуальном порядке продлевать право на пребывание, хотя и по упрощенной схеме.

Помимо этого, правительство в Лондоне не согласилось с тем, что граждане стран ЕС, живущие в Великобритании, в дальнейшем смогут подавать иски о защите своих прав в Европейском суде. По мнению Лондона, это должно происходить в британских судах.

Новый раунд переговоров о Brexit должен начаться 17 июля.