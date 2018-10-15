Последнее обновление: 15.10.2018 17:53

В помещениях Opel в Германии проводятся обыски

В помещениях автоконцерна Opel проходят обыски, подтвердил представитель уголовной полиции федеральной земли Гессен.

"Я могу подтвердить, что проводятся меры полицейского реагирования", - сказал он.

Газета Bild ранее сообщила, что обыски в связи с так называемым "дизельным скандалом" ведутся силами прокуратуры Франкфурта-на-Майне и уголовной полиции Гессена в отделениях концерна в городах Рюссельсхайм и Кайзерслаутен.

По информации СМИ, примерно на 95 тыс. автомобилей с дизельным двигателем производства Opel могло быть установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов.

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