Хакеры замаскировали новый вирус под Google Play

Гаджетам на Android угрожает новый опасный вирус, который использует значок, очень похожий на Google Apps, с ярлыком Google Play Marketplace, чтобы замаскироваться. Об этом сообщается в блоге компании Cisco.

Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый троян и назвали его Gplayed. Они заявляют, что у этого вируса много встроенных возможностей, он может очень быстро внедряться в устройство.

Программа, наделенная правами администратора, позволяет хакерам управлять устройством удаленно. Они могут самостоятельно заблокировать гаджет или использовать его для звонков или отправки сообщений. Помимо информации, хранящейся в памяти устройства, приложение способно выкрасть платежные данные.

“Наш анализ показывает, что этот троянец находится на стадии тестирования, но, учитывая его потенциал, каждый мобильный пользователь должен знать GPlayed. Разработчики мобильных устройств недавно начали избегать традиционных магазинов приложений и вместо этого хотят доставлять свое программное обеспечение напрямую своими силами. Но GPlayed - пример того, где это может навредить, особенно если мобильный пользователь не знает, как отличить поддельное приложение от реального”, - отмечается в сообщении.