Уязвимость в WhatsApp позволяла взламывать аккаунты через видеозвонок - СМИ

Уязвимость в мессенджере Facebook WhatsApp позволяла хакерам перехватывать контроль над аккаунтами пользователей, когда они отвечали на входящий видеозвонок, сообщили в среду сайты ZDnet и The Register.

Проблема, которая затронула приложения WhatsApp на смартфонах Apple и Android, была обнаружена в конце августа и исправлена Facebook в начале октября, следует из технического доклада, размещенного в интернете.

Представители Facebook пока не ответили на просьбу о комментарии. Неизвестно, воспользовались ли хакеры этой уязвимостью до того, как она была устранена.

В последний год Facebook столкнулась с целым рядом проблем в области безопасности. На прошлой неделе компания сообщила об обнаружении самого серьезного в истории недочета в системе безопасности, затронувшего около 50 миллионов аккаунтов.