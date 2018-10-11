Последнее обновление: 11.10.2018 16:24

Тони Блэр призвал провести референдум, чтобы остановить Brexit

Великобритания должна провести референдум, который бы предложил общественности выбрать между выходом из ЕС без соглашения с Брюсселем и тем, чтобы остаться в составе реформированного блока, заявил бывший премьер-министр страны Тони Блэр.

До предполагаемого выхода Британии из Евросоюза остается менее полугода, но по-прежнему нет ясности относительно того, как пятая по величине экономика мира и ее мировой финансовый центр будут вести торговлю с ЕС после Brexit.

Если нынешней главе британского правительства Терезе Мэй удастся заключить соглашение с ЕС, ей придется добиваться его одобрения в британском парламенте, члены которого сильно разделены по вопросу Brexit.

По словам Блэра, он не рассчитывает, что Мэй сможет провести соглашение через парламент, поэтому в стране должно состояться новое голосование.

“Это действительно сложно... Все альтернативы еще хуже, поскольку, если парламент заблокирует соглашение, появляется возможность вновь обратиться к людям”, - сказал Reuters бывший премьер-министр-лейборист.

Блэр неоднократно призывал к отмене Brexit, поддерживая других критиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и инвестора-миллиардера Джорджа Сороса, которые указывают на то, что Британия еще может передумать.

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