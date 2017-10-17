Повторного референдума о выходе Британии из ЕС не будет

Власти Великобритании заявили, что не планируют проводить второй референдум по вопросу выхода страны из ЕС, сообщает издание Daily Mirror.

"Мы выходим из ЕС, второго референдума не будет", - заявил официальный представитель британского правительства.

Такой комментарий правительство дало после того, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что для стимулирования роста экономики Великобритании стране необходимо отказаться от выхода из ЕС.

"Если Brexit отменят политическим решением (изменением мнения большинства, новым референдумом и т.д.), это окажет значительное положительное влияние на рост экономики", - говорится в докладе ОЭСР.

Среди других рисков для экономики Британии ОЭСР перечисляет проблемы в переговорах с ЕС, политическую нестабильность и возможность проведения референдума о независимости Шотландии.

ОЭСР прогнозирует рост экономики Великобритании на 1,6% в 2017 году и на 1% - в 2018 году.