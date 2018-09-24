Лейбористы не исключают повторного референдума о членстве Великобритании в ЕС

Британская оппозиционная Лейбористская партия на этой неделе проголосует за возможность проведения повторного референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе, если премьер-министр страны Тереза Мэй не сможет добиться от парламента одобрения своего плана касательно Brexit.

После того как Евросоюз в четверг отверг планы Мэй, итоги переговоров о выходе Великобритании из блока стали еще более неопределенными, укрепив позиции противников развода.

Лидер лейбористов Джереми Корбин не торопится поддержать растущие призывы провести повторный референдум, однако партия пришла к соглашению, которое в определенной мере успокоило тех ее членов, которые выступают за повторное голосование о Brexit.

Лейбористы договорились в воскресенье, что во вторник проголосуют за предложение поддержать “все возможные варианты, в том числе проведение кампании в поддержку референдума”, если планы Мэй относительно Brexit не приведут к выборам.

Инициатива практически не повлияла на позицию Корбина о том, что лейбористы предпочитают повторному референдуму новые парламентские выборы.

Второй человек в партии после Корбина Джон Макдоннелл повторил, что лейбористы готовы к выборам, которые он назвал “лучшим решением”, и что новое голосование о членстве Великобритании в ЕС не будет повторением референдума 2016 года.

Великобритания должна выйти из ЕС в марте следующего года по итогам многомесячных переговоров, которые вновь указали на глубокие противоречия внутри двух основных партий страны.

Мэй отвергла возможность нового референдума, а чиновники ЕС сказали, что не хотели бы повторного голосования.