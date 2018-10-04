Парламент Финляндии расширил полномочия спецслужб

В среду, 3 октября, парламент Финляндии в ускоренном порядке внес изменения в конституцию, которые позволят расширить полномочия спецслужб. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«В среду законодатели в Финляндии проголосовали большинством, 178 против 13, за быстрый порядок внесения изменений в конституцию страны. Этот шаг позволит правительству двигаться вперед с планом расширения полномочий спецслужб к окончанию срока его полномочий следующей весной", - идет речь в сообщении.

Соответствующий законопроект вводит новые полномочия для работников разведки, направленные на усиление национальной безопасности. Он ограничивает конфиденциальность общения, например, позволяя власти открывать почту, если они предполагают, что есть угроза национальной безопасности. Это изменение позволяет государству проводить гражданские и военные разведывательные работы.