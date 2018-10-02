Последнее обновление: 02.10.2018 13:42

Россельхознадзор усиливает контроль за продукцией пяти белорусских компаний

Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля за продукцией пяти белорусских компаний из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований РФ и Евразийского экономического союза (ЕЭАС), сообщает ведомство.

Под ограничения попали ОАО "Агрокомбинат "Приднепровский", ОАО "Гомельская птицефабрика", ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат", СООО "Коскро", а также ОАО "Минский мясокомбинат".

В продукции вышеперечисленных предприятий обнаружены кокцидиостатики, листерии в полуфабрикатах из говядины и незаявленные ДНК курицы и свиньи в колбасных изделиях из говядины.

Кокцидиостатики могут оказывать на организм человека нефротоксическое, мутагенное, канцерогенное и тератогенное влияние. Результатом регулярного употребления людьми яиц и мяса птицы с содержанием кокцидиостатиков может стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма. При этом термическая обработка не разрушает эти вещества.

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