Последнее обновление: 15.05.2017 17:11

Россельхознадзор усилит контроль девяти белорусских молочных предприятий

Россельхознадзор с 15 мая усилит лабораторный контроль девяти предприятий из Беларуси, говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным надзорного ведомства, подведомственное ему ФГБУ «Брянская МВЛ» выявило несоответствия нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза (ЕЭС) в продукции животного происхождения белорусского производства.

Усиленно контролировать начнут: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Копыльский ​и Любанский филиалы, ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Кобринский маслосырзавод», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Молочная компания «Новогрудские дары», ОАО «Молодечненский молочной комбинат», КПУП «Мозырские молочные продукты» и ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат».

Кроме того, временно ограничат поставку продукции с ПУП «Молочный полюс» из-за повторного выявления остатков норфлоксацина и офлоксацина, а также пенициллина и тилозина в сухом обезжиренном молоке.

Выявлены случаи нарушения качественного состава в продукции ООО «Камчатская рыба» (10 мая 2017 года обнаружили повышение количества поваренной соли в соленой рыбе).

Россельхознадзор 28 апреля сообщил о проверке сельскохозяйственных предприятий из Белоруссии, включая производства молочной, мясной и рыбной продукции.

В то же время в Беларуси 1 мая решили провести «встречные инспекции» на российских молочных производствах. Как заявлял министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, «подобных приглашений и предложений» со стороны России пока нет. Эксперты Россельхознадзора, по его словам, с 1 мая начнут очередную проверку белорусских предприятий. По просьбе Минска проверят предприятия, ранее не подвергавшиеся проверке. Проверку проведут с целью открытия их для рынка России.

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