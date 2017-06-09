Последнее обновление: 09.06.2017 17:24

Россия ввела усиленный контроль в отношении восьми белорусских предприятий

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции восьми белорусских предприятий из-за несоответствия нормам и требованиям РФ и Евразийского экономического союза.

Как сообщается на сайте ведомства, под усиленный контроль попали четыре мясных предприятия — агрокомбинаты "Дзержинский" и "Скидельский", "Гомельский мясокомбинат", а также компания "Партнер и К". Кроме того, усиленный контроль будет осуществляться в отношении четырех молочных предприятий — "Лунинецкого молочного завода", "Молочного мира", "Праймилка", а также двух филиалов "Слуцкого сыродельного комбината".

Ранее, со 2 июня, Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за 5 белорусскими предприятиями. Под контроль попали "Кобринская птицефабрика", "Молодечненский молочный комбинат", производственный цех "Скидель" предприятия "Молочный мир", "Слонимский мясокомбинат", а также "Копыльский филиал" "Слуцкого сыродельного комбината".

Россельхознадзор ранее принял решение отменить ряд ограничений, введенных в отношении поставок в РФ продукции некоторых предприятий Беларуси, однако одновременно решил ввести новые ограничения и режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда компаний.

В апреле российская служба провела инспекцию 18 белорусских предприятий, производящих мясную, молочную и рыбную продукцию, на соответствие требованиям ЕАЭС. В начале мая в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сообщили, что подготовили ответы на замечания экспертов Россельхознадзора по итогам этой проверки.

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