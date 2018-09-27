Последнее обновление: 27.09.2018 17:08

Уралкалий подал в суд на администраторов команды Формулы-1 Force India

Российский производитель калийных удобрений Уралкалий в четверг сообщил о подаче судебного иска в отношении администраторов команды Force India Formula One, выступающей в автогонках класса Формула-1.

В заявлении компании говорится, что она подала иск в Высокий суд Лондона и требует компенсации в связи с предвзятым, по ее мнению, отношением в вопросе продажи команды.

Внешние управляющие Force India Джефф Роули и Джейсон Бейкер, представляющие фирму FRP Advisory LLP, сказали, однако, что им ничего неизвестно об этом.

“Никакого подобного иска ни мы, ни суд, насколько нам известно, не получали”, - сказали они.

“Как администраторы мы выполняли наши обязательства на протяжении всего процесса и в итоге добились очень успешного результата для всех заинтересованных сторон”.

“Любые судебные действия в отношении нас будут решительно оспариваться, и мы уверены, что таковые будут отклонены”, - добавили они.

В конце июля базирующаяся в Великобритании Force India перешла под внешнее управление, а 7 августа было объявлено, что команду выкупил консорциум, возглавляемый канадским миллиардером Лоуренсом Строллом, сын которого - Лэнс Стролл - выступает в Williams.

Совладелец Уралкалия Дмитрий Мазепин - отец Никиты Мазепина, который является гонщиком программы развития Force India.

Мазепин не упоминается в заявлении Уралкалия, но компания указывает на преимущества своего предложения о покупке Force India.

Уралкалий утверждает, что предложение Стролла, которое было выбрано управлением, было ниже сделанного российской стороной, назвав объяснения администраторов “неадекватными”.

Отмечается, что “очень щедрое предложение” Уралкалия, куда входило денежное вознаграждение в размере от 101,5 миллиона до 122 миллионов фунтов стерлингов ($160,13 миллиона), принесло бы холдинговой компании Force India - Orange India Holdings Sarl - более 40 миллионов фунтов стерлингов.

“У нас было очень сильное деловое предложение о покупке Force India, и мы полагаем, что наше предложение было самым лучшим”, - сказал старший независимый директор Уралкалия Пол Остлинг.

“Мы очень серьезно озабочены тем, что управляющие не воспользовались возможностью получить максимальные суммы для выплаты кредиторам и акционерам”.

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