Последнее обновление: 27.09.2018 17:08

Счетная палата ФРГ возмутилась расходами экс-канцлеров за счет граждан

Федеральная счетная палата Германии поставила под сомнение необходимость "пожизненного содержания" бывших федеральных канцлеров за счет немецких налогоплательщиков, пишет сегодня издание Bild, цитируя контрольный отчет ведомства.

Бывшие канцлеры получают в пожизненное распоряжение не только обслуживающий персонал - например, водителей, но и собственные офисы с сотрудниками, отмечает издание.

Согласно отчету, бывшие канцлеры неоднократно выходили за пределы дозволенного. В частности, использовали предоставленные им помещения для своих частных мероприятий или лоббистской работы в интересах определенных групп. Офисные помещения и персонал служили, кроме того, цели "получения дополнительного дохода" для экс-канцлеров и обходились налогоплательщикам в сотни тысяч евро ежегодно.

После смерти Хельмута Шмидта и Хельмута Коля единственным экс-канцлером является Герхард Шрёдер. В Германии он постоянно подвергается критике за лоббистскую работу в интересах России. В сентября 2017 года Г.Шрёдер был избран главой совета директоров "Роснефти", которая подпала под санкции Евросоюза.

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