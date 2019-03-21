В ФРГ хотят пересмотреть пенсии экс-президентов и канцлеров

В Германии планируется пересмотреть пенсии и льготы, получаемые бывшими федеральными президентами и федеральными канцлерами.

В числе прочего, при начислении пенсий планируется учитывать "дополнительные доходы" бывших первых лиц государства, сообщило в четверг, 21 марта, агентство AFP со ссылкой на находящуюся в его распоряжении копию решения комитета бундестага по бюджету.

Согласно принятому накануне решению, персонал бывших канцлеров и президентов будет урезан. Впредь будут оплачиваться лишь один глава канцелярии, два референта, один секретарь и один "главный шофер". Получаемое этим персоналом жалованье будет также пересмотрено. Одно из референтских мест упраздняется через пять лет. Офисы под канцелярию будут выделяться через администрацию бундестага.

По решению комитета бундестага по бюджету, расходы бывших канцлеров и президентов ФРГ, связанные с поездками, должны оплачиваться на основании Федерального закона о командировочных. Расходы на поездки сопровождающих частных лиц впредь покрываться не будут.

Пенсии и прочие льготы, получаемые бывшими первыми лицами ФРГ, в прошлом уже неоднократно становились предметом дискуссий. Федеральная счетная палата, в частности, выражала недовольство широкими льготами для экс-канцлеров и президентов и отсутствием механизмов контроля.