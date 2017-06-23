Бундестаг лишил госфинансирования экстремистские партии Германии

Немецкий бундестаг подавляющим большинством голосов принял поправку в основной закон Германии, лишающую экстремистские партии возможности получать государственное финансирование.

Для принятия конституционного изменения необходимо было, чтобы за новое правило проголосовало не менее двух третей депутатов. В ходе голосования в четверг поправку поддержали 502 депутата, против выступили 57, 20 воздержались.

21-я статья основного закона ФРГ в новой редакции исключает из программ государственного финансирования те партии, чьи принципы направлены на разрушение свободно-демократического устройства общества. "Государство не должно финансировать врагов демократии", - заявил министр юстиции Германии Хайко Маас.

Лишение госфинансирования прямо затронет правоэкстремистскую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ). В 2016 году она получила из бюджета Германии больше 1 миллиона евро.

В январе Федеральный конституционный суд отклонил иск о запрете НДПГ. Хотя идеология партии противоречит ценностям конституции ФРГ, у НДПГ нет потенциала для устранения демократии в Германии, заявил председатель КС Андреас Фоскуле (Andreas Voßkuhle), оглашая постановление суда. По его словам, "нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху".