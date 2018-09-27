Последнее обновление: 27.09.2018 17:08

СМИ узнали об условиях нового кредита МВФ для Украины

Международный валютный фонд выдвинул Украине условия для получения нового кредита, о деталях обсуждаемых мер со ссылкой на свои источники сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Киев не смог выполнить на 100% условия подписанной в 2015 году четырехлетней программы EFF (Extended Fund Facility, «Механизм расширенного финансирования». — РБК), по которой получил $8,7 млрд от МВФ (из планируемых $17,5 млрд).

Поэтому стороны переговоров попытались договориться о новой, более короткой программе кредитования Украины — так называемой программе stand by сроком на 12–15 месяцев. Средства, выделяемые в рамках таких программ, предназначены для преодоления финансовых кризисов в стране. Максимальный срок их действия — 36 месяцев. Киев рассчитывает получить $5–6 млрд.

Однако для того чтобы получить финансирование по новой программе, Киеву придется взять на себя новые обязательства. Одним из таких требований со стороны МВФ является повышение цены на газ для украинских потребителей. Собеседники «Экономической правды» рассказали, что повысить цены Киеву придется на 23%. Принять такое решение правительству Украины нужно до 15 октября.

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