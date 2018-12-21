Украина получила первый транш МВФ по новой программе сотрудничества

Украина получила 1,4 млрд долл. первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года. Благодаря поступлению на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долл. США) от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США по состоянию на 21 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что это является пятилетним максимумом – последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долл. США) на протяжении 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления. Как и ожидалось, продолжение сотрудничества с Фондом также открыло Украине доступ к связанному финансированию. 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долл. США, что со своей стороны поможет правительству привлечь капитал на международных рынках в 2019 году.

По оценкам Национального банка, благодаря получению финансирования от международных партнеров – МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии, Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около 20 млрд долл. США, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.