Последнее обновление: 15.09.2017 16:52

МВФ назвал условия для получения Украиной пятого транша

Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией. Об этом заявил директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне .

"По поводу четвертого пересмотра - мы ожидаем, что он будет возможен после того, как законодательство, необходимое для пересмотра, будет принято", - сказал Райс, которого цитирует УНИАН.

"Ключевые вопросы - пенсионная реформа, шаги по ускорению приватизации, конкретные результаты в борьбе с коррупцией, они станут ключом для того, чтобы программа продолжилась", - сказал он.

Также Райс отметил, что важным условием продолжения программы станет расположение энергетической и фискальной политики Украины целевым показателям, предусмотренным программой МВФ.

Как сообщалось, Национальный банк ожидает транш от МВФ 2 млрд долларов и от Еврокомиссии 600 млн евро до конца 2017 года.

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