Очередной транш МВФ Украине отложен

Очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) Украине отложен. Об этом во вторник рассказал украинский премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Bloomberg.

Пятый транш МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов не будет переведен в заранее оговоренные сроки из-за того, что Киев задерживается с проведением земельной реформы. Суммарно МВФ обещал выделить Украине 17,5 миллиардов долларов.

Верховная рада Украины не успеет принять необходимые законы до конца лета, что и станет причиной отсрочки транша. При этом, как указывает Гройсман, проведение пенсионной реформы и создание антикоррупционного суда проходят в срок. Украинский премьер надеется, что "пятый транш будет". Он также пояснил, что в Киеве понимают, какую модель земельного законодательства хотят получить, и в чьих интересах оно должно работать. По словам премьер-министра, законопроект готов на 99 процентов, не хватает лишь подробностей о доступе украинских фермеров к долгосрочным капиталам на разумных условиях.

"Кто-то говорит, что МВФ требует реформ от Украины, но я хочу подчеркнуть, что мы не должны воспринимать это так, как будто МВФ нуждается в реформах - это Украине нужны реформы", - заявил Гройсман.

"Мы должны полностью реализовать программу МВФ. Это наша задача", - добавил украинский премьер.