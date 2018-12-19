МВФ выделит Украине 3,9 млрд долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 18 декабря, одобрил новый механизм финансовой поддержки Украины SBA. В рамках программы Киев в течение 14 месяцев получит 3,9 млрд долларов (в пересчете - 3,4 млрд евро).

Первый транш в 1,4 млрд долларов поступит до 25 декабря, говорится в сообщении украинского Минфина. По информации ведомства, решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года.

Программа придет на смену расширенному финансированию EFF, одобренному в марте 2015 и истекающему в марте 2019 года. Новый механизм предполагает, что украинские власти продолжат работу над финансовой консолидацией и снижением инфляции, а также реформы по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.

Порошенко заявил, что Всемирный банк предоставит Украине 750 млн долларов

Ранее в тот же день украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита объемом в 750 млн долларов (659 млн евро). Решение организации показывает, что Всемирный банк признает "наш существенный прогресс на пути реформ, в частности, в финансовой области", написал глава государства в своем микроблоге Twitter. Он поблагодарил организацию за "долгосрочную поддержку и веру в Украину".

Накануне участники Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе подписали восемь договоров на более чем 200 миллионов евро. Европейский Союз предоставит Украине, в частности, 54 миллиона евро на энергосбережение в домах, еще 58 миллионов евро - на модернизацию системы профессионально-технического образования, 18 миллионов - на профессиональную стажировку и научные обмены. Кроме того, Киев договорился с Европейским инвестиционным банком о кредите в 50 миллионов на развитие дорог.