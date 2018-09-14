Последнее обновление: 14.09.2018 13:02

Сербия хочет гарантий получения членства в ЕС в 2025 году

Сербия хочет получить четкие гарантии от Европейского Союза относительно членства в блоке в 2025 году в случае достижения соглашения с Косово. Об этом в интервью Reuters заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Если мы достигнем соглашения с Приштиной, Сербии будут необходимы четкие гарантии, что она станет страной-членом ЕС в 2025 году", - сказал он.

По словам Вучича, для достижения соглашения между Белградом и Приштиной может понадобиться около 10 лет из-за разных взглядов на определенные вопросы.

В прошлую пятницу в Брюсселе лидеры Сербии и Косово внезапно отменили встречу, которая должна была состояться в формате тет-а-тет. Ожидается, что встреча состоится позже в этом месяце.

На протяжении последних лет переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС значительно активизировались, однако компромисс еще не найден.

Сербия официально не признает провозглашенной в 2008 году независимости Косово. Обе страны стремятся стать членами ЕС, но для этого они должны решить территориальные споры.

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