Сербия может вступить в ЕС в 2025 году - еврокомиссар

Сербия может присоединиться к Евросоюзу в 2025 году, если в 2023-м завершит переговоры о вступлении в объединение, считает еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

"Комиссия ежедневно работает над этим процессом, срок (вступления в 2025 году) амбициозен, но я должен сказать: если все будут вкладываться и участвовать (в процессе), это выполнимо", - сказал Хан по итогам заседания совета ассоциации и стабилизации ЕС – Сербия.

Он уточнил, что "для вступления в ЕС в 2025 году нужно завершить всю подготовительную работу, переговоры в 2023 году, потому что потом начнется процесс переговоров в странах-членах, в Сербии, в Европарламенте, и нужно время от завершения переговоров до вступления".

В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что сербская сторона надеется на открытие новых глав переговорного досье в декабре.

"Сегодня мы передали документы для открытия главы 13, которая касается рыбной ловли. Я ожидаю, что от трех до четырех глав будут открыты, мы надеемся, что это произойдет в декабре", - сказала премьер.

При этом она отметила, что власти Сербии "не хотят привязываться к цифрам". "Открытие одной главы для нас равно открытию четырех. Нам это трудно, но это единственная возможность для правительства продолжать концентрироваться на реформах", - заявила Брнабич.

С 21 января 2014 года Сербия и ЕС открыли 10 из 35 глав платформы о вступлении. Ранее глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что нынешний темп переговоров об интеграции Сербии в ЕС недостаточен и ограничивается внутренними проблемами государств-членов Евросоюза. Он сообщил, что руководство республики обрадовало выступление председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, в котором прозвучал призыв подготовить стратегию интеграции Черногории и Сербии в ЕС до 2025 года. Однако Дачич назвал недостаточным нынешний темп открытия и закрытия глав переговорной платформы о вступлении.