Сербия может вступить в ЕС до 2025 года - еврокомиссар Хан

Сербия может стать членом Евросоюза до 2025 года в зависимости от скорости проведения реформ, заявил в пятницу комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан в ходе визита в Белград.

Хан прибыл в Белград для проведения встреч с президентом Александром Вучичем, главой правительства Аной Брнабич и первым вице-премьером и главой МИД Ивицей Дачичем. Брюссельский гость подтвердил намерение ЕС принять в свою ряды не только Сербию, но и остальные государства западных Балкан в зависимости от соответствия критериям членства.

"В плане объединенного, сильного и более демократического союза Сербия вместе с Черногорией определена как лидер интеграции в ЕС и может вступить в него до 2025 года, или по мере готовности, в зависимости от соответствия критериям", - цитирует агентство Танюг Хана.

Еврокомиссар отметил, что для открытия новых глав переговорной платформы о вступлении важны верховенство закона и успешная рыночная экономика "в интересах граждан Сербии".

Ранее президент Сербии Вучич неоднократно заявлял, что ожидает завершения переговоров о вступлении республики в Евросоюз в 2019 году.

С декабря 2015 года Сербия и ЕС открыли десять из 35 глав переговорного досье о вступлении страны в ЕС. Первыми были открыты глава 32 о финансовом контроле и глава 35, которая озаглавлена "другие вопросы" и, в частности, касается нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово.

В июле 2015 года Брюссель и Белград открыли 23 (судебная власть и основополагающие права человека) и 24 (правосудие, свобода и безопасность) главы, а в декабре 2016 года — 5 (государственные закупки) и 25 (наука и исследования) главы. Затем в ходе межправительственной конференции ЕС и Сербия открыли главу 20 (предприятия и промышленная политика) и главу 26 (образование и культура). Двадцатого июня были открыты глава 7 по праву интеллектуальной собственности и глава 39 по таможенному союзу.