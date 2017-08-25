Последнее обновление: 25.08.2017 17:31

В ФРГ зафиксирован рекордный бюджетный профицит

Мощный экономический рост и исключительно благоприятная ситуация на рынке труда позволили Германии добиться в первой половине 2017 года рекордного бюджетного профицита.

Федеральный центр, земли, коммуны и социальные кассы собрали за отчетный период на 18,3 млрд евро больше, чем израсходовали, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в пятницу.

Это означает, что государственные кассы обеспечили собственными силами самый высокий профицит со времени воссоединения Германии. Больший размер профицита был зафискирован лишь в первой половине 2000 года - 28,8 млрд евро, но тогда столь внушительного результата удалось достичь благодаря доходам от продажи лицензий на мобильную связь UMTS.

По оценкам экономистов, экономика Германии будет расти и впредь благодаря позитивному настрою потребителей и растущим инвестициям многочисленных предприятий. Во втором квартале текущего года объем ВВП страны вырос по сравнению с первым кварталом на 0,6 процента.

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