США и Китай ввели обоюдные таможенные пошлины

США в четверг, 23 августа, ввели новые пошлины в отношении товаров из Китая. Общая стоимость товаров, на которые распространяются надбавки, составляет 16 миллиардов долларов.

Ранее, в начале июля, Вашингтон уже ввел первую часть «пакета» пошлин общей стоимостью в 50 миллиардов долларов. В Китае немедленно заявили о вступлении в силу соответствующих пошлин. Новые американские пошлины затрагивают 279 видов товаров из Китая, среди них полупроводники, химикаты, товары из пластика, мотороллеры и электросамокаты.

Китайская власть выступила с осуждением шага США, заявив, что у правительства в Пекине не остается другого выбора, как ввести соответствующие меры. Министерство торговли Китая заявило, что действия США нарушают правила Всемирной организации торговли (ВТО). Китайские власти обещали подать жалобу в ВТО на действия Вашингтона.

Министр торговли США Уилбур Росс в среду заявил, что Китай в долгосрочной перспективе не сможет вводить ответные пошлины в том же темпе. «Конечно, они как-то мстят», - заявил Росс в интервью американским СМИ, добавив, что «у США в запасе значительно больше патронов».

«Наша экономика значительно сильнее их, и они это тоже знают», - добавил Росс.

Торговый конфликт США и Китая продолжается не первый месяц. Белый дом обвиняет Китай в краже интеллектуальной собственности. Президент США Дональд Трам выражал обеспокоенность тем, что, в торговле с Китаем дефицит США очень высок. Параллельно с введением новых пошлин в Вашингтоне впервые с июня проводятся формальные двусторонние переговоры о торговых отношениях двух стран. Представители Китая высказываются оптимистично, Трамп предостерег от любых ожиданий. В четверг по местному времени переговоры должны возобновиться.