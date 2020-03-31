США ввели исключения из пошлин на ряд наименований из перечня товаров из КНР на $300 млрд

Власти Соединенных Штатов приняли решение ввести исключения из введенных ранее таможенных пошлин на ряд наименований из перечня импортируемой из Китая продукции на 300 млрд долларов.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, передает ТАСС.

«Представитель США на торговых переговорах принял решение ввести исключения по просьбам [американских компаний] <...>. Представитель США на торговых переговорах будет продолжать периодически принимать решения по запросам», - отмечается в документе. Лайтхайзер продлевает исключения на различные товары из Китая на протяжении последних семи месяцев.

Осенью 2019 года по указу президента США Дональда Трампа были введены дополнительные пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 млрд долларов. С октября прошлого года аппарат Лайтхайзера начал принимать заявки от американских компаний на введение исключений из тарифов на товары из этого перечня.

Исключения, которые будут действовать до 1 сентября, в частности, касаются мочеприемников, медицинских сумок для льда, браслетов, а также устройств «для ношения на запястье с функциями отображения времени, акселерометром и возможностью отображать и передавать данные по сети».

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам президента США Дональда Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.