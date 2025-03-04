Последнее обновление: 04.03.2025 14:45

Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 20%

Президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин не принял должные меры для сдерживания притока наркотиков в США.

"В знак признания того факта, что КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения последствий кризиса с незаконным оборотом наркотиков, в раздел 2(а) Исполнительного указа 14195 вносятся поправки, в которых слова "10%" удаляются, а вместо них добавляются слова "20%", - говорится в указе Трампа, который опубликовал Белый дом.

Администрация США считает, что правительство Китая не приняло "меры для сдерживания устойчивого притока синтетических опиоидов, включая фентанил".

Отмечается, что поток наркотиков из Китая представляет экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

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