Беларусь и Иран договорились о бартере «нефть за оборудование»

Беларусь и Иран договорились о проведении бартерных сделок по обмену нефти на оборудование, сообщает агентство Mehr.

"Тегеран и Минск договорились об обмене нефти на промышленную технику", - заявил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси на встрече послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan.

В мае Овейси утверждал, что Беларусь и Иран ведут переговоры относительно возможных поставок иранской нефти в Беларусь.

Впрочем, речь идет не столько о поставках нефти, цена которой, даже с учетом бартера, может оказаться неподъемной для Беларуси из-за логистики, сколько о белорусской помощи «братскому» Ирану в деле смягчения санкций со стороны США.

В частности, по сообщениям иранских СМИ Тегеран предложил странам Африки обменивать иранскую нефть на золото.

В свою очередь, недавно министр энергетики РФ Александр Новак заявил об интересе России к программе "нефть в обмен на товары".

Евразийский экономический союз и Иран в мае подписали трехлетнее соглашение о свободной торговле.