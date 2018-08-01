Еврокомиссия предупредила о внешнем вмешательстве в европейские выборы

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг призвал все страны-члены Европейского Союза всерьез отнестись к угрозе внешнего вмешательства в преддверии предстоящих европейских выборов в 2019 году.

С таким призывом Кинг выступил в интервью изданию медиагруппы Funke, сообщает Deutsche Welle.

Комиссар выразил обеспокоенность по поводу того, что иностранное влияние будет распространяться через социальные сети, как это произошло в случае российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году в США и в рамках референдума по Соглашению об ассоциации Украины и ЕС.

"Все государства-члены должны серьезно относиться к угрозе демократическому процессу и институтам, которые составляют кибератаки и кампании по дезинформации, они должны иметь национальные планы по предотвращению", - сказал Кинг.

"Мы должны остановить усилия государственных и негосударственных субъектов по подрыву нашей демократической системы", - добавил Кинг.

Он предостерег, что манипуляции хакеров, которые пытаются повлиять на выборы с помощью целенаправленных интернет-кампаний или распространения "фейковых новостей", могут быть хитрыми и очень вредоносными.