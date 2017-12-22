Биржи АТР растут в преддверии рождественских праздников

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут в преддверии рождественских праздников, однако объем торгов снижен, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 07.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% - до 3303,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,07%, до 1906,34 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,26% - до 29444,78 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2435,5 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,17% - до 6070,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,02%, до 22870,7 пункта.

Эксперты считают, что в 2017 году на азиатских рынках присутствовали в целом оптимистичные настроения, и такая тенденция продолжится и после праздников. В преддверии Рождества объемы торгов небольшие, отмечает агентство Market Watch. В следующий понедельник многие биржи АТР будут закрыты в связи с праздником, в частности - биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи.

Некоторую поддержку азиатским биржам оказали новости из США. В среду конгресс страны окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Сдерживают рост индексов сообщения о результатах досрочных выборов в парламент Каталонии. После подсчета 99,3% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества. Несмотря на то что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия "Граждане" с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левым республиканцам Каталонии" и "Кандидатуре народного единства" удается получить 70 мандатов из 135.

По мнению аналитика Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство, дальнейшая покупка на биржах Азии будет ограничена, поскольку немногие участники рынка хотят открывать позиции в праздники, учитывая при этом риск результатов выборов, способствующих новому испанскому кризису.