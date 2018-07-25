Беларусь вводит безвиз для болельщиков II Европейских игр-2019

Лукашенко 24 июля подписал указ № 292 "О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года".

"Документ устанавливает безвизовый въезд в Беларусь для участников, официальных представителей, организаторов игр, иных специалистов с 20 мая по 10 июля 2019 года, а также для иностранных туристов с 10 июня по 10 июля 2019 года по аккредитационным картам или билетам на спортивные соревнования", - говорится в комментарии к указу.

В частности, предоставлены льготы для Дирекции II Европейских игр, организаций различной формы собственности и иностранных граждан, привлекаемых для подготовки соревнований. Кроме того, дирекция наделяется правом распоряжаться символикой игр, выступать рекламодателем социальной рекламы, связанной с состязаниями.

Документ предусматривает бесплатное передвижение по отдельным участкам платных дорог для транспортных средств государств, не входящих в Евразийский экономический союз, ограничивает передвижение грузовых автомобилей в Минске в дневное время в период проведения игр, регулирует сроки действия специальной таможенной процедуры в отношении иностранных товаров, ввозимых на территорию Беларуси и предназначенных для подготовки и проведения соревнований.