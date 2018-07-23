Последнее обновление: 23.07.2018 17:53

Билеты в Акрополь и другие греческие музеи теперь доступны онлайн

В Греции запустили официальный сайт для покупки электронных билетов в самые известные музеи и другие туристические объекты страны.

Как пишет Greek Travel Pages со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции, посетители археологических памятников, достопримечательностей и музеев в Афинах, на Крите и Пелопоннесе теперь могут приобрести входные билеты в интернете с помощью сервиса etickets.tap.gr.

Данный портал позволяет оплатить посещение Акрополя и археологических объектов исторического центра Афин, археологическую зону Кносса, археологический музей Ираклиона, археологические зоны и музей древнего города Мессини.

Отмечается, что количество культурных объектов, билеты в которые можно приобрести на сайте, будет постепенно увеличиваться.

Вместе с тем министерство предупреждает, что официальные билеты следует покупать только на новой онлайн-площадке или в официальных кассах. Группы могут это сделать через лицензированные туристические агентства.

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