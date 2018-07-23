Парламент Кубы единогласно одобрил проект новой конституции

Национальная ассамблея народной власти (парламент) Кубы в воскресенье, 22 июля, единогласно одобрила проект новой конституции страны, открывающий путь к дальнейшему развитию рыночной экономики и расширяющий права граждан.

Глава государства Мигель Диас-Канель по окончании голосования заявил, что конституционная реформа "усилит сплоченность кубинцев вокруг революции".

Проект новой конституции Кубы, содержащий 224 статьи, уже не ставит целью построение коммунистического общества. Документ легализует частную собственность и открывает путь к легализации однополых браков. Впредь власть в стране будет разделена между главой государства и главой правительства. С этой целью на Кубе вновь вводится должность премьер-министра.

Правящая на Кубе Коммунистическая партия уже одобрила проект новой конституции, которая придет на смену Основному закону, принятому в 1976 году. С 13 августа - дня рождения покойного лидера кубинской революции Фиделя Кастро - и до 15 октября этот документ вынесут на всенародное обсуждение.

Мигель Диас-Канель призвал сограждан активно и осмысленно обсудить проект новой конституции, который, по его словам, отражает "сегодняшний день и будущее отечества". Он подчеркнул, что каждый кубинец может свободно высказывать свое мнение.