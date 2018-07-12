НАТО сформирует 30 батальонов и 30 эскадрилий быстрого реагирования

НАТО официально утвердило новую инициативу о готовности сил альянса, получившую название «Четыре тридцатки». Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 11 июля, на пресс-конференции по итогам заседания глав государств — членов НАТО в первый день саммита.

Встреча на высшем уровне проходит 11–12 июля в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В соответствии с новой инициативой Североатлантический альянс планирует к 2020 году создать 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться при необходимости в течение 30 дней.

Инициатива необходима, чтобы обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае «кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта», ​объяснила журналистам заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер. По ее словам, эти силы могут быть стянуты из всех стран альянса в случае возникновения кризисных ситуаций для поддержки размещенных в Прибалтике и Польше натовских сил. В 2016 году члены НАТО договорились о размещении четырех многонациональных комбинированных батальонов в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Однако многонациональные батальоны не смогут при необходимости защитить страны НАТО из-за их немногочисленности — всего в них задействованы 4 тыс. военных, уточнила заместитель генсека.

«Идея инициативы в том, чтобы каждый член НАТО сконцентрировался на необходимости быть готовым и иметь возможность быстро переместить свои войска», - объяснила Гетемюллер. По ее словам, инициатива не подразумевает формирование новых сил, эти войска уже есть у стран — членов НАТО. Инициатива также не подразумевает перемещение этих частей в прибалтийские страны и Польшу — они не будут находится там на постоянной основе.

Кроме того, НАТО согласовало структуру двух новых командных центров — по Атлантике и по логистике в Европе, о создании которых министры обороны стран-членов договорились на февральской встрече в Брюсселе.

Командование по Атлантике займется защитой морских путей между Северной Америкой и Европой. Оно будет размещено в Норфолке (США, штат Вирджиния). Второе командование будет работать над обеспечением и совершенствованием быстрой переброски сил и средств альянса на территории Европы, разработкой для этой цели нормативно-правовой базы, а также улучшением инфраструктуры. По словам Столтенберга, НАТО за последние четыре года уже инвестировало больше €2 млн в инфраструктуру европейских стран — участниц альянса, в том числе в морские терминалы, топливные контейнеры и взлетно-посадочные полосы. Штаб-квартира европейского командования по логистике расположится в Ульме, Германия.

ВВС НАТО увеличат свою мобильность: самолеты альянса получат от Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) собственный позывной, а также приоритет при управлении воздушным движением в Европе в мирное и кризисное время.

Как неоднократно отмечал Столтенберг, все эти решения приняты для укрепления сил сдерживания и обороны альянса, а также его безопасности в условиях «непредсказуемого мира». По словам генсека, к 2020 году европейские страны и Канада собираются увеличить расходы на оборону на $266 млрд.​

Вечером 11 июля главы государств — ​​членов НАТО продолжат переговоры за рабочим ужином. На нем, как сообщил Столтенберг 10 июля, лидеры обсудят главные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники по НАТО, в том числе вызовы и угрозы Ближнего Востока и Северной Африки, «все более напористую Россию» и ситуацию на Корейском полуострове. До начала саммита генсек НАТО сообщил, что лидеры стран НАТО планируют обсудить с Трампом отношения альянса с Россией перед его саммитом с Путиным в Хельсинки 16 июля.

В НАТО будут внимательно наблюдать за встречей Путина и Трампа, пояснила на брифинге для российских журналистов Роуз Гетемюллер 11 июля. «Мы надеемся на этом саммите дать президенту Трампу очень хорошее напутствие, чтобы он мог передать Москве убедительные сигналы в поддержку НАТО и о силе и единстве альянса», - заявила она. Вместе с тем НАТО выступает за поддержку прямого диалога с Россией на самом высшем уровне, говорили и Столтенберг, и Гетемюллер.