ВВС НАТО получит собственный позывной для "кризисных ситуаций"

ВВС НАТО получат от Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) собственный позывной для мирного времени и в период кризисных ситуаций, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Завтра (в среду), благодаря нашему тесному сотрудничеству с Eurocontrol, мы также увеличим мобильность воздушного транспорта. Самолеты, поддерживающие миссии НАТО, получат позывной НАТО и приоритет при управлении воздушным движением в Европе. В мирное время и в кризисный период", - сказал он накануне встречи в верхах 11-12 июля в Брюсселе.