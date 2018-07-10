Последнее обновление: 10.07.2018 17:07

ВВС НАТО получит собственный позывной для "кризисных ситуаций"

ВВС НАТО получат от Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) собственный позывной для мирного времени и в период кризисных ситуаций, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Завтра (в среду), благодаря нашему тесному сотрудничеству с Eurocontrol, мы также увеличим мобильность воздушного транспорта. Самолеты, поддерживающие миссии НАТО, получат позывной НАТО и приоритет при управлении воздушным движением в Европе. В мирное время и в кризисный период", - сказал он накануне встречи в верхах 11-12 июля в Брюсселе.

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