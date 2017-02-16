НАТО усилит присутствие в Черноморском регионе

НАТО намерено усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе, к такому решению пришли министры обороны стран НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи, заявление опубликовано на официальном сайте организации.

По его словам, совместные действия военных сил государств НАТО в Черном море стали одной из тем министерской встречи. В частности, страны альянса договорились об укреплении сотрудничества на базе развертываемой в Румынии многонациональной бригады. Всего в штатный состав бригады, по словам Столтенберга, войдут представители восьми государств НАТО. Кроме того, еще пять государств согласились выделить наземные и воздушные силы для участия в формировании подразделения.

Кроме того, генсек альянса рассказал, что на встрече были обговорены дополнительные меры по усилению морского присутствия альянса в регионе.

«Мы договорились об увеличении военно-морского присутствия НАТО в Черном море для расширения профессиональной подготовки, повышения осведомленности о ситуации и координации сил на море», - рассказал Столтенберг.

Глава НАТО подчеркнул, что согласие всех стран по этому вопросу свидетельствует о «единстве и силе» альянса.

Об усилении военного присутствия НАТО в регионе было объявлено еще на летней встрече министров обороны стран НАТО в 2016 году. Тогда члены организации договорились о создании штабных структур развертываемой в Румынии бригады сил оперативного реагирования альянса. На той же встрече было принято решение об размещении в странах Прибалтики батальонов повышенной готовности. В число мер по усилению позиций НАТО в Восточной Европе тогда также было включено увеличение количества учений и организация патрулирования воздушного пространства.

В начале февраля в Черном море началось проведение военно-морских учений НАТО «Морской щит-2017». 7 февраля учения перешли в активную фазу. В учениях приняли участие силы восьми стран альянса — Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании, а также военнослужащие Украины. Всего от Киева на отработку взаимодействия с партнерами по НАТО было направлено 2,8 тыс. военнослужащих.