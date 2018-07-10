В 1-м полугодии инфляция в Беларуси составила 2,9%

В июне потребительские цены в Беларуси выросли на 0,4% после снижения на 0,3% в мае и роста на 0,3% в апреле.

Как сообщает Белстат, по сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены в июне увеличились на 2,9%.

В январе-июне цены на продовольственные товары выросли на 2,4% (в июне рост по сравнению с маем - на 0,7%). Непродовольственные товары за январь-июнь подорожали на 2% (за июнь рост на 0,1%). Стоимость платных услуг в 1-м полугодии увеличилась на 5,3% (за июнь рост на 0,4%).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2018 г. по сравнению с маем 2018 г. составил 100,5%, с декабрем 2017 г. – 102,1%.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год Нацбанк планирует удержать инфляцию в пределах 6%.