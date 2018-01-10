Последнее обновление: 10.01.2018 18:15

Инфляция в Беларуси в 2017 году составила 4,6%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 104,6%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, инфляция в Беларуси в декабре 2017 года составила 0,2% (по сравнению с ноябрем 2017 года).

Продовольственные товары в декабре 2017 года подорожали на 0,7% по сравнению с ноябрем и на 4,2% по сравнению с декабрем 2016-го. Цены на непродовольственные товары упали на 0,9% по сравнению с ноябрем и выросли на 2% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Индекс цен и тарифов на платные услуги в декабре составил 100,5% к ноябрю и 109,5% к декабрю 2016 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре по сравнению с ноябрем составил 99,6%, с декабрем 2016 года - 102,5%.

В 2018 году власти страны ожидают инфляцию на уровне не выше 6%. По итогам 2017 года инфляция прогнозировалась на уровне не выше 9%. В 2016 году она составила 10,6% при прогнозе 12%.

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