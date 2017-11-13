Последнее обновление: 13.11.2017 17:00

Инфляция в Беларуси в октябре составила 1,2%, с начала года - 3,9%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в октябре по сравнению с сентябрем составил 101,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016-го составил 103,9%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. составил 100,4%, с декабрем 2016 г. – 102,6%.

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