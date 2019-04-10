Последнее обновление: 10.04.2019 17:04

Инфляция в Беларуси с начала года составила 2,6%

Потребительские цены в Беларуси в марте 2019 года выросли на 0,4%, с начала года - на 2,6%. сообщает Национальный статистический комитет.

Годовая инфляция в марте 2019 года (по сравнению с мартом 2018 года) составила 5,8%.

Цены на продовольственные товары за январь-март выросли на 2,9% (в марте на 0,4%), непродовольственные товары подорожали на 1,6% (за март - на 0,6%). Стоимость платных услуг увеличилась на 3,5% (в марте цены не изменились).

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в марте 2019 года по сравнению февралем 2019 года составила 0,4%, с декабрем 2018 года - 1,5%.

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