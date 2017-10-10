Последнее обновление: 10.10.2017 17:44

Инфляция в Беларуси за сентябрь составила 0,3%

Инфляция за сентябрь 2017 года составила 0,3%, с начала года - 2,7%

Как сообщает Национальный статистический комитет, цены на продовольственные товары в сентябре выросли по сравнению с августом на 0,1%, с начала года - на 1,6%. Непродовольственные товары за сентябрь подорожали на 0,5%, за девять месяцев - на 2,2%. Стоимость платных услуг в сентябре увеличилась на 0,2%, за январь-сентябрь - на 6%.

В июле и августе в Беларуси фиксировалась дефляция. В июле цены на товары и платные услуги уменьшились на 0,1%, в августе дефляция составила 0,8%.

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