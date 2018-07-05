ФАО в июне зафиксировала самый значительный месячный прирост мировых цен на продовольствие с начала года

Индекс мировых цен на продовольствие ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в июне по сравнению с маем вырос на 1,3% (на 2,4 пункта) и составил 173,7 пункта, сообщается в пресс-релизе ФАО.

Это самый значительный месячный прирост с начала года.

В то же время эксперты сообщают, что "на большинстве рынков отмечается некоторое снижение котировок, главным образом, в связи с ростом напряжённости в международных торговых отношениях".

Индекс цен на зерновые в июне составил 166,2 пункта, что на 6,4 пункта (на 3,7%) ниже майского показателя, но на 8% больше, чем в июне прошлого года. "Июньское падение по сравнению с маем обусловлено относительно резким снижением котировок кукурузы и пшеницы, в то время как цены на рис выросли", - поясняется в пресс-релизе.

Индекс цен на растительные масла в июне составил 146,1 пункта, что на 4,5 пункта (на 3%) ниже майского показателя. Падение цен продолжается пятый месяц подряд. Оно обусловлено снижением котировок пальмового, соевого и подсолнечного масел.

Как поясняют эксперты ФАО, цены на пальмовое масло снижаются из-за вялого мирового спроса. Косвенно на этот процесс влияет и слабый спрос на товары соевого комплекса, спровоцированный повышением напряжённости в торговых отношениях в последнее время. "В том, что касается сои, дальнейшее увеличение складских запасов в ряде стран также способствовало снижению цен, а котировки подсолнечного масла упали в связи с большими, чем ожидалось, объёмами производства, особенно в ЕС и на Украине", - говорится в пресс-релизе.

Индекс цен на молочную продукцию в июне снизился на 2 пункта (на 0,9%), до 213,2 пункта. Однако это на 2% выше показателя июня прошлого года. Июньское снижение по сравнению с маем обусловлено падением котировок цен на сыр на величину, превышающую прирост цен на обезжиренное сухое молоко, в то время как цены на цельное сухое молоко остаются неизменными. Рост объёмов экспортного предложения в США и ЕС спровоцировал падение котировок цен на сыр, а устойчивый импортный спрос способствовал сохранению прежнего уровня цен на обезжиренное сухое молоко. Котировки масла и цельного сухого молока выросли в Европе, но несколько упали в странах Океании.

Индекс цен на мясо составил 169,8 пункта, что на 0,3% выше майского показателя, но на 3,3% ниже, чем годом ранее. Незначительный прирост по сравнению с прошлым месяцем был обусловлен, главным образом, внезапным ростом котировок баранины, а также незначительным увеличением цен на свинину. В то же время котировки говядины и мяса птицы несколько снизились.

Рост цен на баранину связан со слабым предложением этого мяса в Океании, рост цен на свинину - с высоким спросом, особенно в Европе. Большие объёмы экспортного предложения со стороны Австралии стали одним из факторов снижения цен на говядину, а значительные объёмы поставок, особенно из Бразилии, на фоне слабого импортного спроса способствовали снижению цен на мясо птицы.

Индекс цен на сахар в июне составил 177,4 пункта, что на 2,1 пункта (на 1,2%) выше майского значения и является его первым приростом после непрерывного шестимесячного периода падения. Рост был обусловлен обеспокоенностью в связи с видами на урожай в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и экспортером сахара в мире. Засушливая погода оказывает неблагоприятное воздействие на урожай сахарного тростника. Рост мировых цен на сахар также подтолкнула информация об увеличении использования сахарного тростника на производства топливного этанола в Бразилии.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.