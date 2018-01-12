Последнее обновление: 12.01.2018 17:10

Мировые цены на продовольствие повысились на 8% за год – ООН

Минувший год отметился повышением цен на продовольственные товары в целом более чем на 8%, несмотря на снижение этой тенденции в декабре. Такой вывод сделали эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, известной как ФАО, сообщает Центр новостей ООН.

"Несмотря на снижение мировых продовольственных цен в декабре, в целом в 2017 году они выросли", - отмечается в докладе.

Так, за последний месяц года международные цены на корзину основных продовольственных товаров снизились на 3,3% – главным образом, за счет почти 10-процентного падения цен на молочные продукты. Это было вызвано разницей между обильным предложением и небольшим спросом.

"Тем не менее в течение всего прошлого года по сравнению с 2016 годом, средние цена выросли на 8,2%", - отметили в ФАО.

Это – самый высокий среднегодовой показатель за последние четыре года.

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