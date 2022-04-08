Мировые цены на продовольствие достигли рекордных уровней за всю историю

Цены на продовольствие существенно возросли в марте во всем мире, достигнув небывалого уровня, сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

"Мировые цены на продовольственные товары значительно подскочили в марте и достигли самого высокого уровня за всю историю", - говорится в докладе организации, передает Интерфакс.

В документе подчеркивается, что индекс продовольственных цен ФАО, с помощью которого отслеживают ежемесячные изменения мировых цен на наиболее распространенное продовольствие, в марте достиг отметки 159,3, что на 12,6 процентных пункта выше, чем в феврале. При этом уже в феврале этот показатель достиг самого высокого уровня с введения индекса в 1990 году.

Индекс цен на зерновые ФАО в марте повысился на 17,1 процентных пунктов по сравнению с февралем. Это, как сообщается, "обусловлено значительным повышением цен на пшеницу и все крупное зерно". В частности, мировые цены на пшеницу за месяц выросли на 19,7 процентных пунктов. До рекордных показателей выросли цены и на кукурузу, ячмень и сорго.

Индекс цен ФАО на растительные масла в свою очередь вырос на 23,2 процентных пунктов. Однако согласно таблице организации по изменению этого индекса, он повысился на 46,9 процентных пунктов. Что касается индекса цен на сахар, он увеличился на 6,7 пункта по сравнению с февралем и более чем на 20 процентных пунктов с марта 2021 года.

Также выросли цены и на мясо. Так, в марте индекс цен ФАО на мясо вырос на 4,8 процентных пункта и достиг рекордного высокого уровня. Индекс цен на молочные продукты с февраля повысился на 2,6 процентных пунктов, а за год - на 23,6.