В Кишиневе шестой день требуют признать выборы мэра действительными

Утром во вторник, 26 июня, в столице Молдовы Кишиневе возобновились протесты: участники акции требуют аннулирования решения Верховного суда, признавшего выборы мэра несостоявшимися.

"Наш голос украли. Мы не можем допустить, чтобы такое случилось и осенью во время парламентских выборов. Никто не может нас разъединить, мы обязаны быть вместе против произвола", - заявил руководитель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нестасе, который победил на выборах мэра Кишинева, состоявшихся 3 июня этого года.

Нестасє призвал присоединиться к акциям протеста и представителей молдавской диаспоры.

Протестующие заблокировали вход в кишиневскую мэрию, призывая сотрудников городской администрации присоединиться к акции. Закрытой является для движения автотранспорта и главная магистраль города - бульвар имени Штефана Великого.

Верховный суд Молдовы аннулировал результаты выборов мэра Кишинева, победу на которых одержал лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нестасе.

Верховный суд после многочасовых дебатов оставил в силе решение Апелляционной палаты Кишинева, согласно которому выборы признаны такими, что не состоялись. Решение ВС окончательное и обжалованию не подлежит.

Сам Нестасе назвал решение суда политическим, обвинив в этом лидера правящей коалиции, председателя Демократической партии Влада Плахотнюка.

Несколькими днями ранее Апелляционная палата молдавской столицы оставила в силе решение суда первой инстанции, которая вынесла вердикт о непризнании итогов голосования на выборах 3 июня этого года.

Согласно вердикту суда, решение о непризнании выборов было принято из-за того, что в день голосования Нестасе обнародовал на своей странице в социальных сетях видеообращение к избирателям с призывом прийти на избирательные участки и проголосовать. Обращение было квалифицировано судьями как «агитация в день выборов», что запрещено молдавским законодательством о выборах. С аналогичным обращением к избирателям обратился и оппонент Нестасе, представитель Партии социалистов Ион Чебан.

По итогам голосования (выборы состоялись 3 июня), за Нестасє проголосовало 52% избирателей, а за представителя Партии социалистов Иона Чобану - около 48% граждан.

Еще один тур досрочных выборов проводиться не будет, поскольку за год до очередных выборов мэра, намеченных на май 2019 года, законодательством запрещено проводить досрочные выборы.

До очередных выборов молдавской столицей будет руководить исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну.