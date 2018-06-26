Анкару беспокоит отчет наблюдателей ОБСЕ по выборам

Анкара обеспокоена включением в отчет миссии наблюдателей ОБСЕ на президентских и парламентских выборах в Турции 24 июня "неподтвержденной информации". Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Как ранее сообщили журналистам наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ, кандидатам в президенты на выборах в Турции не был предоставлен равный доступ к СМИ, международные наблюдатели не получали всей необходимой им информации. В своем предварительном отчете наблюдатели раскритиковали проведение выборов в условиях режима ЧП и объединение участков в местах проживания курдского населения, которое затруднило ему участие в выборах. Как положительный момент была отмечена высокая явка.

"Вызывает удовлетворение тот факт, что международная миссия наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, зафиксировала рекордную явку на выборах 24 июня, что свидетельствует о демократической зрелости турецкого общества. Обеспокоены включением в отчет миссии ОБСЕ сведений, противоречащих принципам независимого и объективного мониторинга избирательного процесса. Наблюдательная миссия пыталась обобщить неподтвержденную информацию, чтобы тем самым обосновать предвзятую негативную оценку избирательного процесса в Турции. Подобная практика вызывает вопросы", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что моменты, на которые ссылаются авторы отчета, не могут поставить под сомнение законность выборного процесса в Турции.

"Не стоит забывать, что политический анализ и предвзятая оценка вредят авторитету наблюдательных миссий ОБСЕ", - подчеркивается в заявлении.

На досрочных президентских и парламентских выборах в Турции в минувшее воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента страны Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,9% бюллетеней, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ — 8,4%,Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 100% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,6% голосов и 344 из 600 мест в парламенте.